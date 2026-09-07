Астана, 7 сентября 2026 года – Состоялись телефонные переговоры Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, Министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном, Министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Главы внешнеполитических ведомств поздравили казахстанского коллегу с назначением на должность Министра иностранных дел, пожелали успехов в дальнейшей деятельности, выразив уверенность в продолжении активного двустороннего взаимодействия и конструктивного сотрудничества.

В ходе разговоров собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, состояние и перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках многосторонних форматов.

Особое внимание было уделено вопросам последующего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также практической реализации достигнутых договоренностей.

Стороны также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.