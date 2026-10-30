Гаага, 29 октября 2026 года – Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов Акан Рахметуллин принял участие в работе V Глобального форума ЮНЕСКО по борьбе с расизмом и дискриминацией (UNESCO Global Forum against Racism and Discrimination), проходящего 29–30 октября 2026 года в Гааге.

Мероприятие организовано Правительством Нидерландов совместно с ЮНЕСКО под девизом «От обязательств к ответственности: изменить систему, изменить будущее» (From Commitment to Accountability: Change the System, Change the Future).

В церемонии открытия приняли участие Король Нидерландов Виллем-Александр, Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, высокопоставленные представители ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Организации Объединённых Наций, видные международные активисты в сфере борьбы с расизмом и дискриминацией.

Форум, объединивший представителей более 85 стран, стал важной международной площадкой для обсуждения вопросов противодействия расизму, дискриминации и нетерпимости, обеспечения равенства, защиты прав человека и укрепления социальной сплочённости. Особое внимание уделено переходу от политических обязательств к практическим мерам, направленным на предупреждение дискриминации и формирование инклюзивного общества.

Участие Казахстана в Форуме созвучно проводимой в стране государственной политике, направленной на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия, обеспечение равных прав граждан и продвижение культуры взаимного уважения. Важную роль в реализации этих принципов играет Қазақстан Халық Кеңесі, содействующий укреплению общественного согласия и гражданского единства.

Значительный вклад в развитие международного диалога в сфере терпимости и взаимного уважения вносит инициированный Казахстаном Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В частности, состоявшийся в сентябре 2025 года в Астане VIII Съезд подтвердил востребованность данной площадки для укрепления межрелигиозного взаимопонимания, противодействия нетерпимости и продвижения культуры мира.

Практическим продолжением этой работы стали проведённые в октябре 2026 года в Астане II Совместный коллоквиум Казахстана и Святого Престола, посвящённый защите прав и достоинства уязвимых детей, а также XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В рамках данных мероприятий особое внимание уделялось защите человеческого достоинства, межрелигиозной солидарности, этическим аспектам использования искусственного интеллекта и роли религиозных сообществ в решении глобальных вызовов.