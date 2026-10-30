Казахстан и Бахрейн обсудили развитие сотрудничества в ходе политических консультаций

Манама, 30 октября 2026 года – Состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Королевства Бахрейн.

Казахстанскую делегацию возглавил Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев, бахрейнскую –Генеральный директор по двусторонним отношениям МИД Бахрейна шейх Абдалла бен Али Аль Халифа.

В ходе консультаций стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-бахрейнских отношений, подтвердив обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и расширении практического сотрудничества.

Особое внимание было уделено подготовке взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, реализации ранее достигнутых договоренностей и совершенствованию договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Состоялся предметный обмен мнениями по вопросам наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, развития промышленной кооперации, сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта, финансов и туризма.

Стороны также обсудили развитие культурно-гуманитарных связей, включая взаимодействие в области межрелигиозного диалога.

В рамках международной повестки состоялся обмен оценками ситуации на Ближнем Востоке. Подтверждена заинтересованность в продолжении координации усилий в рамках ООН, ОИС и других многосторонних площадок.

По итогам консультаций стороны договорились поддерживать регулярные контакты между министерствами иностранных дел двух стран и продолжить работу по реализации достигнутых договоренностей, а также провести следующий раунд политических консультаций в Астане.