В Сербии обсудили Послание Президента и перспективы совместных проектов

В Посольстве Казахстана в Сербии состоялся круглый стол, посвящённый Посланию Президента К.Ж.Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», с участием сербских экспертов, представителей деловых кругов и СМИ.

Посол Болат Иманбаев представил аудитории ключевые положения Послания: приоритеты модернизации государственной системы, социальной политики и экономического развития, включая масштабные проекты в инфраструктуре, логистике, энергетике, сельском хозяйстве, цифровизации и сфере искусственного интеллекта.

Сербские эксперты отметили последовательность казахстанского курса политических реформ и особый акцент на инновационной составляющей государственной стратегии. Профессор Любица Васич подчеркнула приоритет верховенства права, институционального развития, инвестиций в образование и искусственный интеллект, а профессор Даяна Лазаревич указала, что в центре Послания находятся суверенитет и стабильность общества как основа для научно-технологического развития.

Председатель казахско-сербского бизнес-клуба Александр Вукович особо отметил лидерство Казахстана в цифровизации. Представитель Торгово-промышленной палаты Сербии Милица Кандич отметила перспективы совместной работы в технологической и инфраструктурной сферах, особо выделив программу «Народная стройка» как привлекательное направление для сербских компаний. Секретарь Ассоциации электронных коммуникаций при ТПП Сербии Иван Миликич назвал Послание содержательным видением будущего страны и дорожной картой для дальнейшего расширения казахско-сербского сотрудничества.

Журналисты Наташа Яковлевич и Мария Милутинович обратили внимание на развитие «народной дипломатии» и наличие прямого авиасообщения между странами как основу для расширения контактов между гражданами Казахстана и Сербии.

Участники круглого стола выразили уверенность, что последовательная реализация предложенных в Послании реформ создаст дополнительные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, научно-технологической и гуманитарной сферах.