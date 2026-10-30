Шанхайские мозговые центры признают Казахстан в качестве средней державы

Генеральное консульство Казахстана в Шанхае в рамках празднования Дня Республики провело круглый стол «35 лет Независимости Казахстана: итоги государственного развития и новые горизонты казахско-китайского сотрудничества».

В мероприятии приняли участие представители аналитических центров, научных учреждений и вузов Шанхая и провинции Чжэцзян (SIIS, SASS, SISU, ECNU, ZUFE), казахстанские магистранты и докторанты, а также эксперты Казахстанского института стратегических исследований и Института внешнеполитических исследований МИД РК, выступившие в онлайн формате.

Генеральный консул Нурлан Аккошкаров отметил достижения Казахстана в государственном строительстве, экономике и укреплении международного авторитета, а также динамичное развитие казахско-китайских отношений на основе вечного всестороннего стратегического партнёрства.

Китайские эксперты высоко оценили политические и социально-экономические преобразования в Казахстане. Они подчеркнули роль страны как средней державы и ключевого связующего звена Евразии, обеспечивающего региональную безопасность и устойчивое развитие.

Основное внимание участники уделили расширению сотрудничества в таких сферах, как цифровые технологии и искусственный интеллект, совместные производства, подготовка кадров и научные исследования. Эксперты отметили стратегическое значение Транскаспийского международного маршрута как транзитного коридора между Китаем и Европой и его взаимосвязь с инициативой «Пояса и пути».

По мнению китайских учёных, под руководством лидеров двух стран Казахстан и Китай вступили в эпоху «золотого тридцатилетия» отношений, что открывает возможности для укрепления доверия, практического сотрудничества, мира и стабильности в регионе.