Посол Казахстана во Франции Гульсара Арыстанкулова провела встречу с вновь назначенным директором Департамента ООН, международных организаций, прав человека и франкофонии Министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном-Луи Фалькони.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, а также перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-французского стратегического партнёрства на международных площадках.

Казахстанский дипломат ознакомила собеседника с проводимыми в стране политическими и социально-экономическими преобразованиями, уделив особое внимание международным инициативам Президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, были представлены предложения о создании Международной организации по воде под эгидой ООН и Международного агентства по биологической безопасности. Посол подчеркнула значимость поддержки Франции в продвижении данных инициатив, направленных на решение актуальных глобальных вызовов.

В свою очередь Жан-Луи Фалькони высоко оценил активную роль Казахстана в международных делах, отметив широкий спектр выдвигаемых страной инициатив и её вклад в развитие многостороннего сотрудничества.

Особое внимание собеседники уделили вопросам взаимной поддержки кандидатур Казахстана и Франции при выборах в органы международных организаций, подтвердив заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по данному направлению.