Татарстан расширяет прямые рейсы в Казахстан

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков встретился с Заместителем Генерального директора – коммерческим директором авиакомпании «Nordwind» Антоном Маттисом и обсудил вопросы запуска прямых пассажирских авиарейсов.

На встрече была подчеркнута важность расширения прямых рейсов из России в Казахстан для дальнейшего развития сотрудничества между Казанью и городами Казахстана в туристической отрасли, деловом взаимодействии, а также в сфере культуры, спорта и других направлений. Запуск нового рейса будет содействовать активизации кооперации между компаниями и гражданами двух республик, отвечать растущему спросу на прямые авиаперевозки и способствовать повышению транспортной доступности Казахстана.

Регулярные рейсы по маршруту Астана-Казань будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам на Boeing-737.