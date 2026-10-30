В Москве обсудили Послание Президента народу Казахстана

В Москве в Посольстве Казахстана состоялся круглый стол, посвященный Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Открывая встречу, Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что нынешнее Послание оглашено в условиях масштабной политической трансформации, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он также напомнил, что Послание имеет и символическое значение, так как озвучено в год 35-летия Независимости страны. Посол подчеркнул, что тезисы Послания определят контуры и направления дальнейшего развития Казахстана, следующие тактические цели и стратегические задачи.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков отметил, что принятие новой Конституции на всенародном референдуме продемонстрировало, что народ поддержал амбициозный реформаторский курс Президента. Комментируя Послание, он обратил внимание на его созидательную повестку: строительство не только политических и общественных институтов, но и дорог, социальных объектов, чему будут посвящены ближайшие годы.

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник назвал текущий год историческим для Казахстана. «Этот год стал свидетелем судьбоносного референдума, конституционной реформы, формирования нового парламента, реорганизации всех эшелонов власти на основе тщательно выверенной стратегии Главы государства. В Послании Касым-Жомарт Токаев прочертил дальнейший вектор развития республики при авторитетном Главе государства, консолидированном парламенте и эффективной вертикали власти», – сказал дипломат.

В данном контексте Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский остановился на общности трендов, успехов и проблем Казахстана и России. «Наше географическое положение, соседство, тесные партнерские и союзнические связи позволяют создать win-win ситуацию, когда обе страны от этого выигрывают», – сказал он. Касаясь затронутой в Послании глобальной конкуренции за инвестиционные ресурсы, дипломат дал высокую оценку работе казахстанских коллег в данной сфере. По его словам, статистика говорит о значительных успехах РК в привлечении иностранных инвестиций на сумму более $150-160 млрд. за последние годы.

Директор Департамента экспертного сопровождения международных проектов и программ Экспертного института социальных исследований Алексей Власов среди ключевых параметров Послания выделил «народ, справедливость и реалистичность». «Реалистичность целей и задач, которые ставятся перед государством и обществом, – это то, что отличает Послание-2026 от многих других стратегических документов», – сказал эксперт. Он заметил, что казахстанские власти внимательно следят за общественными настроениями и реагируют на вызовы, о чем свидетельствует социальный блок документа, направленный на повышение качества жизни граждан.

В продолжение темы, журналист и писатель Леонид Млечин выразил мнение, что Касым-Жомарт Токаев черпает информацию о положении дел в республике не только из официальных сводок и докладов, поэтому хорошо понимает все сложности, которые встречает человек в повседневной жизни.

Проректор Президентской Академии (РАНХиГС) Андрей Марголин добавил к вышесказанному, что нынешнее Послание отличает сбалансированность. «Это очень важно, так как без обеспечения баланса добиться серьезных результатов будет непросто», – пояснил ученый. Он также назвал важным, что Послание начинается с тезиса об укреплении суверенитета, который понимается не как автаркия, а как интеграция Казахстана во взаимовыгодные международные экономические связи с учетом национальных интересов. По его словам, как было отмечено в Послании, для обеспечения устойчивого социально-экономического развития необходимо повышение качества государственного управления.

Руководитель Центра центрально-азиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова назвала правильным подходом акцент в Послании на социально-экономических аспектах. По ее словам, эффективность институтов власти и уровень доверия к ним будут зависеть от успеха решения проблем населения. Она обратила внимание, что в Послании Касым-Жомарт Токаев не только выдвигал инициативы и обозначал перспективы, но говорил и о конкретных вызовах и проблемах.

Главный редактор Аналитического онлайн-журнала «ГеоЭнергетика» Борис Марцинкевич среди отличительных черт нынешнего Послания выделил его объемность и масштабность. По его мнению, особое уважение вызывает тот факт, что Казахстан, который не понаслышке знает, что такое ядерное наследие, взвешенно принимает решение о необходимости мирной атомной энергетики.

Главный эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Вячеслав Иванов уверен в обширном международном охвате Послания. В подтверждение он поделился, что положения этого исторического документа будут учитываться в диссертациях и изучаться, в частности, в его вузе.

Подводя итоги круглого стола, его участники отметили, что Послание завершило годичный цикл, в который вошли принятие новой Конституции, выборы в Курултай, создание Халық Кеңесі, осуществление структурных изменений в системе государственного управления, кадровое обновление ключевых органов власти. Эксперты также обратили внимание, что одновременно документ открывает новый этап развития, связанный с реализацией поставленных задач. По их мнению, обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым меры по развитию экономики и социальной сферы позволят обеспечить качество жизни и рост социального благополучия граждан.