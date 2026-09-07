Посол Египта вручил копии Верительных грамот

Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял копии Верительных грамот от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Республике Казахстан Самеха Шехаты.

А.Исагалиев поздравил египетского дипломата с назначением и выразил уверенность в том, что его деятельность придаст импульс укреплению традиционных дружественных отношений между Астаной и Каиром, а также откроет новые возможности для сотрудничества. В свою очередь, Посол Египта заявил, что в ходе своей миссии приложит все усилия для развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны затронули основные направления взаимоотношений между двумя государствами, обсудив вопросы активизации политического диалога и торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в сфере туризма и упрощения визовых процедур.

Кроме того, дипломаты выразили намерение продолжить совместную работу, направленную на углубление взаимодействия в рамках международных организаций и двусторонних связей, а также на обмен визитами высокого уровня между странами.