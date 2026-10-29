Казахстан и Кувейт провели второй раунд политических консультаций

Эль-Кувейт, 29 октября 2026 года – В Государстве Кувейт состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Государства Кувейт.

Казахстанскую делегацию возглавил Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев, кувейтскую – помощник (заместитель) Министра иностранных дел Государства Кувейт по вопросам Азии Науаф Абдулатиф Аль-Ахмад. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, подтвердив заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога и практического сотрудничества.

Особое внимание было уделено активизации контактов на высшем и высоком уровнях. Кувейтская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем продвижении взаимных визитов. В торгово-экономической сфере стороны подтвердили договоренность о проведении четвертого заседания Казахстанско-Кувейтской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и обсудили перспективы увеличения взаимного товарооборота и расширения инвестиционного взаимодействия.

Представители профильных государственных органов и финансово-инвестиционных институтов Кувейта подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. Казахстанская сторона, в свою очередь, отметила потенциал страны в качестве надежного партнера Кувейта в сфере продовольственной безопасности и выразила готовность расширять долгосрочные поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Отдельное внимание было уделено расширению инвестиционного взаимодействия с Кувейтским фондом арабского экономического развития (KFAED) и другими финансовыми институтами Кувейта.

Стороны провели обзор договорно-правовой базы и договорились активизировать работу по согласованию двусторонних документов и их подготовке к подписанию.

В ходе консультаций стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также взаимодействию в рамках международных и региональных организаций. По итогам встречи подтверждена готовность поддерживать регулярный межмидовский диалог и провести следующий раунд политических консультаций в Астане.