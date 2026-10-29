Казахстан и Кувейт укрепляют торгово-экономические связи

В рамках рабочего визита в Государство Кувейт Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречи с Генеральным директором Кувейтского управления по содействию прямым инвестициям (KDIPA) шейхом Мишаалем Ас-Сабахом и крупным кувейтским предпринимателем шейхойУхуд Ас-Сабах.

В ходе встречи с руководством KDIPA стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-кувейтского инвестиционного сотрудничества, уделив особое внимание вопросам продовольственной безопасности и взаимодействию в агропромышленном секторе.

Казахстанская сторона представила экспортный потенциал страны в сфере сельского хозяйства, отметив значительные возможности для укрепления продовольственной безопасности Кувейта и обеспечения стабильных долгосрочных поставок качественной продукции. Было подчеркнуто, что развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений государственной политики Казахстана в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан народу страны от 28 октября 2026 года.

Кувейтская сторона выразила заинтересованность в переходе к практической проработке дальнейших шагов. Стороны договорились содействовать организации визита в Казахстан представителей заинтересованных кувейтских компаний, работающих в сфере импорта сельскохозяйственной продукции, для ознакомления с возможностями отечественных производителей.

В ходе встречи с шейхой Ухуд Ас-Сабах обсуждены перспективы расширения поставок казахстанской мясной продукции в Кувейт. Кувейтская сторонаположительно оценила результаты состоявшегося ранее визита ее команды в Казахстан, в ходе которого были установлены прямые контакты с отечественными производителями, и выразила заинтересованность в начале поставок казахстанской мясной продукции в Кувейт в ближайшее время.

Со своей стороны Заместитель Министра подтвердил готовность Казахстана содействовать развитию прямого сотрудничества между казахстанскими производителями и кувейтским бизнесом.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом.