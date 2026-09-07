Посол Республики Казахстан вручил Верительные грамоты Президенту Румынии

Посол Республики Казахстан в Румынии Амангельды Саинов вручил верительные грамоты Президенту Румынии Никушору Дану, официально приступив к выполнению своих дипломатических обязанностей.

Президент Румынии поздравил Посла с назначением и пожелал ему успехов в выполнении ответственной дипломатической миссии, выразив уверенность в дальнейшем развитии дружественных и конструктивных отношений между Казахстаном и Румынией.

В ответ Посол передал Главе государства приветствия и добрые пожелания от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также ознакомил его с проводимыми в Казахстане политическими и социально-экономическими преобразованиями и итогами состоявшихся выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах казахско-румынских отношений. Стороны отметили позитивную динамику политического диалога и значительный потенциал для дальнейшего расширения практического взаимодействия.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации новых совместных проектов, а также укреплению транспортно-логистических связей. Отмечена важная роль деловых кругов и межрегионального сотрудничества в дальнейшем развитии экономического партнерства.

Отдельно обсуждалось энергетическое взаимодействие, включая роль Казахстана в обеспечении энергетической безопасности Румынии и Европы. В этой связи отмечена значимость поставок казахстанской нефти на европейские рынки и дальнейшего развития надежных энергетических и транспортных маршрутов между двумя странами.

Собеседники также рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в сферах культуры, образования и науки.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.