Министр иностранных дел Казахстана принял участие в заседании СМИД ОТГ

Анкара, 29 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в преддверии 13-го Саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет под девизом «Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах», принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОТГ.

В ходе министерской встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в рамках Организации, а также обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

В своем выступлении глава казахстанского внешнеполитического ведомства особо отметил важность дальнейшего укрепления единства и солидарности тюркских государств, углубления политического диалога, а также расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей на пространстве ОТГ.

Особое внимание было уделено итогам неформального Саммита ОТГ, состоявшегося 15 мая текущего года в Туркестане прошедший на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Министр отметил, что встреча придала новый импульс цифровой повестке Организации и заложила основу для углубления взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, инноваций и передовых технологий.

В завершение мероприятия министры приняли ряд документов, направленных на развитие и расширение работы тюркских организаций, а также рассмотрели и утвердили проекты итоговых документов 13-го Саммита ОТГ.