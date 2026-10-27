С 25 по 27 октября 2026 года в Дохе проходит 9-й Всемирный инвестиционный форум ООН (World Investment Forum 2026), организованный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) совместно с Государством Катар. Казахстанскую делегацию на форуме возглавил заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ардак Зебешев.

В рамках форума А.Зебешев выступил на сессии «Доклад о мировых инвестициях 2026 - регион ЕАЭС в центре внимания Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД» (World Investment Report 2026 - EAEU Region in the Spotlight of the UNCTAD World Investment Forum) и на министерском круглом столе по предпринимательству «Инвестиции в созидателей будущего» (Investing in the Future Builders).

Выступая на сессии, посвященной региону ЕАЭС, А.Зебешев отметил, что с 2019 года рост экономики Казахстана составил 30% при среднегодовом темпе около 4,5%. В 2025 году валовый приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 14,4% и достиг 20,5 млрд долларов США.

Заместитель Министра подчеркнул важность привлечения инвестиций в развитие обрабатывающей промышленности и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В стране производится широкая линия продукции - от локомотивов до рельсов, а автомобильные заводы выпускают более 150 тыс. машин в год, при этом отрасль перешла от минимальной локализации к полному циклу производства и мелкоузловой сборке.

На министерском круглом столе казахстанская сторона представила опыт развития инновационной экосистемы и цифровой инфраструктуры. Были представлены проекты Data Center Valley с перспективной мощностью до 1 ГВт и фонд фондов Alem Capital Management с целевым капиталом в 1 млрд долларов США.

На полях форума А.Зебешев также провел ряд двусторонних встреч, направленных на развитие инвестиционного сотрудничества и продвижение совместных проектов с Катаром.

В ходе встречи с Председателем Агентства по продвижению инвестиций Катара (Invest Qatar) шейхом Али Аль-Валидом Аль Тани казахстанская сторона представила проекты строительства нефтеперерабатывающего завода в Актюбинской области стоимостью 1,5 млрд долларов США и развития Data Center Valley.

Состоялась также встреча с Председателем компании Qatar Post, национального почтового оператора Катара, Хассаном Джассимом Ас-Сайедом, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах электронной торговли, логистики и цифровых услуг.

На встрече с партнером компании Roland Berger Middle East Ферасом Фуадом Абулом обсуждены возможности привлечения международного консалтингового опыта для финансовой и стратегической проработки перспективных проектов в Казахстане.

С советником Министра здравоохранения Государства Катар профессором Махмудом Адилом обсуждены перспективы реализации проекта по созданию национальной системы искусственного интеллекта в сфере здравоохранения Казахстана.

По итогам участия в форуме Казахстан подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с ЮНКТАД и международными партнерами в привлечении инвестиций, диверсификации экономики и развитии инновационного предпринимательства.