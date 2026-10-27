Главы МИД Казахстана и ОАЭ обсудили вопросы взаимодействия в рамках ООН

Астана, 27 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел телефонный разговор с Заместителем Премьер-министра – Министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном.

В ходе беседы глава МИД ОАЭ поздравил казахстанского коллегу по случаю Дня Республики и выразил признательность за поддержку выдвижения кандидатуры Ланы Нусейбе на пост Генерального секретаря ООН.

Стороны с удовлетворением отметили поступательное развитие казахстанско-эмиратского сотрудничества, подтвердив обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога и расширении практического взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам разговора стороны условились продолжать тесные контакты и координацию усилий по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.