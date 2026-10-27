Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют политическое взаимодействие

В рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Первым заместителем министра иностранных дел Королевства Уалидом Аль-Хурейджи.

В ходе встречи А.Исагалиев передал письменное послание Президента РК К.Токаева, адресованное Наследному принцу, Премьер-министру Королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду. В послании выражена солидарность с руководством и народом Королевства, а также поддержка усилий Саудовской Аравии по обеспечению безопасности своих граждан и защите гражданской инфраструктуры.

Саудовская сторона высоко оценила этот жест со стороны Казахстана, выразив признательность за оказанную поддержку и подчеркнув прочные узы дружбы и взаимного доверия, связывающие две страны.

Стороны обменялись мнениями о региональной ситуации, обсудили актуальные вопросы казахстанско-саудовских отношений и перспективы дальнейшего укрепления связей между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

По итогам встречи представители двух стран подчеркнули важность поддержания регулярного политического диалога и координации усилий в целях дальнейшего углубления казахстанско-саудовского партнерства.