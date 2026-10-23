Главы МИД Казахстана и Грузии обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Батуми, 23 октября 2026 года – В рамках встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Грузии Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провёл встречу с Заместителем Премьер-Министра - Министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-грузинских отношений и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнёрства. Особое внимание уделено развитию политического диалога, расширению торгово-экономического и транспортно-транзитного сотрудничества, а также культурно-гуманитарных связей.

Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высоком и высшем уровнях, обменялись мнениями по международной и региональной повестке, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций.

Одной из центральных тем стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Собеседники обсудили согласованную модернизацию транспортной инфраструктуры, повышение эффективности портов и железных дорог, совершенствование тарифных условий и внедрение электронного документооборота.

В контексте встречи министров стран Центральной Азии и Грузии отмечен потенциал расширения межрегионального сотрудничества в сферах транспорта, логистики, торговли и инвестиций. Подчёркнута важность устойчивых транспортных связей между Центральной Азией и Южным Кавказом для выхода на европейские и мировые рынки.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и поддержании регулярного диалога между внешнеполитическими ведомствами.