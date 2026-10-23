О встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии и Грузии

Батуми, 23 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди по приглашению Заместителя Премьер-министра, Министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили принял участие во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Грузии.

В ходе встречи дана высокая оценка взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов по ключевым вопросам сотрудничества, а также региональной повестки.

Главы внешнеполитических ведомств отметили потенциал взаимодействия государств, объединённых общими интересами в обеспечении стабильности, устойчивого развития и расширении межрегионального сотрудничества. Подчёркнуто значение регулярного диалога для выработки практических решений и продвижения совместных инициатив.

Особое внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора, связывающего Азию и Европу. Обсуждены возможности повышения его конкурентоспособности за счёт модернизации инфраструктуры, цифровизации перевозок и упрощения транзитных процедур.

Казахстанская сторона подчеркнула важность согласованных действий для раскрытия транспортно-транзитного потенциала Центральной Азии и Южного Кавказа. Развитие устойчивых и предсказуемых логистических связей создаёт дополнительные возможности для роста взаимной торговли, привлечения инвестиций и выхода на внешние рынки.

Участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам международной повестке дня.

В рамках визита М. Тлеуберди со своими коллегами ознакомился с потенциалом Батумского морского порта, являющийся активом Казахстана в Грузии и одним из ключевых звеньев Транскаспийского международного транспортного маршрута.