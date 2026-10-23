Казахстан и Таиланд формируют новую повестку двустороннего партнерства

Посол Казахстана в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан провел встречу с Генеральным директором Департамента по делам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Королевства Таиланд Урасой Монгколнавин.

Казахстанский дипломат выразил благодарность тайской стороне за высокий уровень организации и внимание, оказанное делегации Республики Казахстан, принявшей участие в ежегодных заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, состоявшихся 12–18 октября 2026 года в Бангкоке. Казахстанская сторона отметила эффективную координация с тайскими государственными органами и благоприятные условия для участия казахстанской делегации в мероприятиях и двусторонних встречах.

В свою очередь Ураса Монгколнавин поблагодарила за участие казахстанской делегации и отметила важность состоявшихся контактов для развития двустороннего взаимодействия. Она подчеркнула готовность тайской стороны продолжать тесную координацию с Казахстаном и придавать дополнительный импульс практическому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-таиландского сотрудничества. Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, двусторонних визитов и инициатив в связи с 35-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таиландом, которое будет отмечаться в 2027 году.

В числе приоритетных направлений также отмечены транспортно-логистическое сотрудничество и использование потенциала Среднего коридора, цифровизация, развитие туризма и прямого авиасообщения. Стороны подчеркнули потенциал взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, культуры, академических обменов и консульской защиты граждан.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международного и регионального сотрудничества. Подтверждена заинтересованность в продолжении регулярного политического диалога, взаимной поддержке инициатив и практическом укреплении казахстанско-таиландского партнерства.