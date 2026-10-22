Казахстан и Египет обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества

Каир, 22 октября 2026 года – В рамках официального визита Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди в Египет состоялись переговоры в расширенном составе с Министром иностранных дел, международного сотрудничества и по вопросам египтян за рубежом Бадром Абдельатти.

Стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия на международных площадках.

Главы внешнеполитических ведомств отметили высокий уровень казахско-египетских отношений и важность механизма межмидовских политических консультаций.

В контексте состоявшихся парламентских выборов в Египте и конституционных преобразований в Казахстане министры договорились активизировать деятельность межпарламентских «групп дружбы».

Отдельное внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных связей, в том числе взаимодействию в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В торгово-экономической сфере стороны отметили перспективы расширения взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

Также был подписан Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов от 7 ноября 2006 года. Документ предусматривает распространение безвизового режима на граждан Казахстана и Египта, являющихся владельцами действительных служебных паспортов.

Одним из ключевых итогов переговоров стало достижение договорённости об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, в отношении граждан которых египетской стороной введены дополнительные требования при въезде в страну с туристическими целями. Данное решение направлено на упрощение условий въезда казахстанских туристов в Египет и дальнейшее развитие туристических обменов.

По завершении переговоров М. Тлеуберди и Б.Абдельатти выступили с совместным заявлением для СМИ, в ходе которого подвели итоги встречи и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего партнёрства.