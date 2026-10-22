О выдвижении Объединенными Арабскими Эмиратами кандидатуры государственного министра иностранных дел ОАЭ Ланы Заки Нусейбе на пост Генерального секретаря ООН
Казахстан приветствует выдвижение Объединенными Арабскими
Эмиратами кандидатуры государственного министра иностранных дел ОАЭ, бывшего Постоянного представителя ОАЭ при ООН Ланы Заки Нусейбе на пост Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и выражает поддержку данной инициативе.
Выборы Генерального секретаря Организации Объединённых Наций привлекают повышенное внимание международного сообщества в условиях растущих ожиданий относительно повышения эффективности ООН в деле обеспечения мира и безопасности, устойчивого развития и защиты прав человека.
Процесс избрания сопровождается определёнными сложностями в достижении консенсуса в Совете Безопасности, о чём свидетельствуют результаты предыдущих раундов неформального голосования. В этой связи Казахстан приветствует расширение круга претендентов, рассматривая это как дополнительную возможность для продолжения конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемого решения.
Со своей стороны, Казахстан последовательно выступает за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях, повышение эффективности её деятельности и совершенствование многосторонних механизмов реагирования на глобальные вызовы.
Как отметил Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в своём выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года, избрание следующего Генерального секретаря станет одним из определяющих событий сессии. Казахстан выступает за транспарентный, инклюзивный и основанный на профессиональных заслугах кандидатов процесс отбора в полном соответствии с Уставом ООН.