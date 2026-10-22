Казахстан приветствует выдвижение Объединенными Арабскими

Эмиратами кандидатуры государственного министра иностранных дел ОАЭ, бывшего Постоянного представителя ОАЭ при ООН Ланы Заки Нусейбе на пост Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и выражает поддержку данной инициативе.

Выборы Генерального секретаря Организации Объединённых Наций привлекают повышенное внимание международного сообщества в условиях растущих ожиданий относительно повышения эффективности ООН в деле обеспечения мира и безопасности, устойчивого развития и защиты прав человека.

Процесс избрания сопровождается определёнными сложностями в достижении консенсуса в Совете Безопасности, о чём свидетельствуют результаты предыдущих раундов неформального голосования. В этой связи Казахстан приветствует расширение круга претендентов, рассматривая это как дополнительную возможность для продолжения конструктивного диалога и поиска взаимоприемлемого решения.

Со своей стороны, Казахстан последовательно выступает за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях, повышение эффективности её деятельности и совершенствование многосторонних механизмов реагирования на глобальные вызовы.

Как отметил Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в своём выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года, избрание следующего Генерального секретаря станет одним из определяющих событий сессии. Казахстан выступает за транспарентный, инклюзивный и основанный на профессиональных заслугах кандидатов процесс отбора в полном соответствии с Уставом ООН.