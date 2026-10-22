Астана, 20 октября 2026 года – Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Федеративной Республики Германия по вопросам многостороннего сотрудничества.

Германскую делегацию возглавил заместитель руководителя Департамента глобального порядка, ООН и гуманитарной помощи Федерального министерства иностранных дел ФРГ Михаэль Гайслер, казахстанскую – директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам реформирования ООН, включая инициативу «ООН-80» и реформу Совета Безопасности, реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, международной безопасности и защиты прав человека, а также взаимной поддержки кандидатур в выборные органы международных организаций.

Казахстанская сторона представила своё видение укрепления регионального сотрудничества и достижения Целей устойчивого развития. В этом контексте обсуждена деятельность Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана, а также Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы.

При обсуждении экологической, водной и других направлений многосторонней повестки особое внимание собеседников было уделено инициативам Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в системе ООН, Международного агентства по биологической безопасности, продвижению Международного года добровольцев в интересах устойчивого развития, а также развитию Глобальной коалиции по первичной медико-санитарной помощи. Германской стороне было предложено присоединиться к работе Коалиции.

Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления международного гуманитарного права, в том числе в рамках Глобальной инициативы по активизации политической приверженности международному гуманитарному праву, одним из инициаторов которой выступает Казахстан.