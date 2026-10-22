Казахстан и ООН: глобальные цели в историях людей

Астана, 21 октября 2026 года – В рамках празднования Дня Организации Объединенных Нации Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял участие в открытии выставки «GLOCAL: Global Goals. Local Lives» в Национальном музее Республики Казахстан.

Е. Ашикбаев в своем выступлении подтвердил приверженность Казахстана целям и принципам Устава ООН, а также центральной роли Организации в решении глобальных задач. Он отметил, что партнёрство Казахстана с ООН охватывает широкий круг вопросов: от защиты прав человека до международной безопасности.

Первый заместитель министра подчеркнул взаимосвязь политических преобразований в Казахстане с задачами развития человеческого капитала и укрепления верховенства права. Особое внимание было уделено реализации Целей устойчивого развития и их включению в национальную систему планирования, в том числе Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.

Важным результатом сотрудничества стало создание в Алматы Регионального центра ООН по Целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан рассматривает Центр как ключевую площадку для взаимодействия государств региона с системой ООН, реализации совместных проектов и решения общих задач развития.

Е. Ашикбаев также отметил значение Международного года добровольцев в интересах устойчивого развития, проводимого в 2026 году по инициативе Казахстана, и выразил признательность международным партнёрам за поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева о провозглашении 22 апреля Международным днём озеленения планеты.

Выставка, проводимая в рамках мероприятия, представляет 30 историй людей, чья деятельность и жизненный путь отражают практические результаты взаимодействие Казахстана с учреждениями ООН. Экспозиция объединена вокруг пяти направлений Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года: люди, планета, процветание, мир и партнёрство. Представленные истории охватывают здравоохранение, образование, охрану окружающей среды, социальную инклюзию, защиту прав человека и волонтерство.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, международных организаций и гражданского общества.

Выставка проходит в Национальном музее Республики Казахстан до 4 ноября 2026 года.