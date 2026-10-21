Казахстан и Египет определили новые направления укрепления сотрудничества

Каир, 22 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди в рамках официального визита в Египет был принят Премьер-министром Арабской Республики Египет Мустафой Мадбули.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудили широкий спектр вопросов углубления двустороннего сотрудничества, а также укрепления политических, торгово-экономических, цифровых и инвестиционных связей. Подчеркнув важность развития двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и братстве, стороны закрепили ряд ключевых договоренностей.

В целях обеспечения продовольственной безопасности стороны обсудили меры по запуску механизмов комплексной поддержки прямых поставок казахстанского зерна на египетский рынок с использованием потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

В сфере энергетики и экологии было одобрено достижение договоренностей по обмену опытом в рамках строительства египетской АЭС «Эль-Дабаа» и уранового производства в разрезе мирной ядерной программы Казахстана. Кроме того, стороны договорились совместно продвигать инициативу создания Международной организации по водным ресурсам под эгидой ООН.

В завершение встречи стороны пришли к соглашению о создании межведомственных рабочих групп для оперативной реализации всех достигнутых договоренностей.