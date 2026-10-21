Астана, 20 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу с Вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Гудрун Куглер.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимодействия между ПА ОБСЕ и Курултаем Республики Казахстан, включая предстоящие совместные мероприятия и инициативы.

Гудрун Куглер отметила, что Казахстан является равноправным партнёром, обладающим значительным опытом в различных сферах и готовым делиться им с другими государствами. В этой связи она подчеркнула важность дальнейшего обмена опытом и передовыми практиками в рамках ОБСЕ, отметив потенциал Казахстана как активного участника международного сотрудничества.

Встреча подтвердила взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентского взаимодействия и развитии конструктивного диалога в рамках ПА ОБСЕ по актуальным вопросам региональной и международной повестки.