Казахстан и Лига арабских государств обсудили новый уровень сотрудничества

Каир, 21 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел официальную встречу с новоназначенным, 9-м Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Набилем Фахми.

Стороны обсудили ключевые вопросы укрепления сотрудничества между арабским миром и регионом Центральной Азии.

В свою очередь Глава МИД РК поздравил Генерального секретаря ЛАГ с официальным вступлением в должность и подчеркнул важную роль организации в защите международного права и стабильности.

В рамках встречи был рассмотрен вопрос подписания нового Меморандума о взаимопонимании, отражающего совместные двусторонние усилия по обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение встречи казахстанская сторона подтвердила свою приверженность выводу диалога с Лигой арабских государств на качественно новый уровень и пожелала успехов руководству организации.