Казахстан и Египет укрепляют партнёрство в духовной и образовательной сферах

Каир, 22 октября 2026 года – В рамках официального визита в Арабскую Республику Египет Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди встретился с Верховным имамом «Аль-Азхара», шейхом Ахмедом ат-Тайебом, возглавляющий крупнейший в мире исламский научно-просветительский центр.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере защиты традиционных духовных ценностей, развития межконфессионального диалога и религиозного образования.

Казахстан и Египет связывают глубокие исторические, культурные и духовные узы братства, уходящие корнями вглубь веков. В качестве ярких свидетельств успешного партнерства двух государств были особо выделены торжественное открытие после масштабной реставрации исторической мечети Султана Бейбарса в Каире и плодотворная деятельность Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» в Казахстане.

В завершение встречи Глава МИД РК выразил признательность шейху Ахмеду ат-Тайебу за неизменную поддержку, оказываемую им Съезду лидеров мировых и традиционных религий в Астане и пригласил Верховного имама посетить Астану с рабочим визитом.

Стороны договорились развивать сотрудничество в духовной и образовательной сферах на качественно новом уровне во благо процветания братских народов.