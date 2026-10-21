Создан Деловой совет Казахстан – Болгария

София, 20 октября 2026 года – В Софии в развитие договоренностей глав государств Казахстана и Болгарии подписано Соглашение о создании совместного Делового совета и проведено его первое заседание.

В мероприятии приняли участие более 50 представителей ведущих компаний двух стран. Организаторами выступили Внешнеторговая палата РК (ВПК) и Болгарская торгово-промышленная палата (БТПП) при поддержке Посольства Казахстана в Болгарии и Казахстанско-Болгарской торгово-промышленной палаты, объединяющей около 40 представителей бизнеса обеих стран.

Открывая заседание, Посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев подчеркнул, что Деловой совет, созданный по инициативе лидеров двух стран, станет практическим инструментом развития двусторонней торговли, привлечения инвестиций и продвижения совместных проектов.

Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен», Председатель Правления ВПК, председатель казахстанской части Делового совета Мурат Каримсаков проинформировал участников о текущем состоянии и перспективах двустороннего торгово-экономического сотрудничества, акцентировав внимание на сельском хозяйстве, IT, транспорте, логистике и других сферах.

В свою очередь, Председатель БТПП Цветан Симеонов подчеркнул стратегическую роль Казахстана в Центральной Азии и отметил значимость эффективной внешнеэкономической политики страны, которая способствует успешной деятельности иностранных компаний в Казахстане. В ходе B2B-встреч представители деловых кругов обсудили перспективные совместные проекты в агроиндустрии, промышленности, строительстве, транспорте, логистике, IT и других сферах.

По итогам мероприятия стороны договорились укреплять прямые коммерческие связи и расширять портфель совместных инвестиционных проектов.