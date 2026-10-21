Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан Ардак Зебешев провел в Астане встречу с Послом Европейского союза в Республике Казахстан Алешкой Симкич. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Брюссель, а также перспективы торгово-экономического, инвестиционного и транспортного сотрудничества.

«Европейский союз остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В 2025 году двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов США, а общий объем инвестиций из стран ЕС с 2005 года – 200 млрд долларов США. Наши приоритеты остаются неизменными: торговля и инвестиции, транспортная взаимосвязанность, энергетика, зеленый и цифровой переход, критически важные сырьевые материалы, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата», – отметил Ардак Зебешев.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и ЕС составил 45,1 млрд долларов США, что на 7,1% ниже показателя предыдущего года (48,6 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в ЕС составил 34,7 млрд долларов (снижение на 6,3%), импорт из ЕС в Казахстан – 10,4 млрд долларов (снижение на 9,7%). За январь–июль 2026 года товарооборот составил 26,4 млрд долларов США, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (25,6 млрд долларов). Экспорт Казахстана в страны ЕС вырос на 5,9%, до 20,8 млрд долларов, импорт из стран ЕС снизился на 6,5%, до 5,6 млрд долларов США.

Заместитель Министра рассказал о мерах по улучшению инвестиционного климата и снижению административных рисков. Инвесторам доступны инвестиционные соглашения, налоговые и таможенные преференции, государственные натурные гранты и возможности специальных экономических зон. Защиту и сопровождение инвестиций обеспечивают Инвестиционный омбудсмен, инвестиционный прокурор, Национальная цифровая инвестиционная платформа и механизм «зеленого коридора».

Стороны также обсудили механизм Global Gateway Investment Hub, запущенный Европейской комиссией для продвижения инвестиционных проектов в странах-партнерах. Казахстанская сторона отметила, что практическая ценность механизма зависит от того, насколько он помогает доводить проекты от концепции до реализации.

Важной темой встречи стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, одного из стратегических приоритетов Казахстана. Казахстанская сторона приветствовала подписание при поддержке ЕС кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ, в том числе по модернизации порта Актау и развитию устойчивой транспортной инфраструктуры в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по продвижению совместных проектов.