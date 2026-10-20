В преддверии Дня Республики состоялся телемост между бизнесменами Казахстана и Алжира

В рамках празднования Дня Республики Казахстан, 35-летия независимости Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами Посольство Казахстана в Алжире провело бизнес-круглый стол и телемост, посвященные перспективам развития казахско-алжирского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Посол Ануарбек Ахметов подробно рассказал аудитории о ходе политических и социально-экономических реформ Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также остановился на вопросах взаимодействия между двумя государствами. Особое внимание было уделено торгово-экономическому и инвестиционному потенциалу Казахстана и важным отраслям национальной экономики.

В свою очередь, алжирские предприниматели отметили, что Казахстан обладает благоприятными условиями для инвестирования, а также выразили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних деловых связей.

Во время дискуссии собеседники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в сфере сельского хозяйства, энергетики, цифровизации, транспорта и финансов.

В бизнес-телемосте приняли участие руководители 20 алжирских и казахских компаний, работающих в приоритетных отраслях экономики обеих стран. В ходе онлайн-встречи участники представили информацию о своей деятельности, а также обозначили перспективные направления сотрудничества с алжирскими партнерами и выразили заинтересованность в установлении взаимовыгодных деловых контактов и реализации совместных проектов.

Алжирские бизнесмены поздравили казахстанский народ с Днем Республики, отметили значительные успехи страны в политическом и социально-экономическом развитии и выразили благодарность казахским дипломатам за предоставленную возможность ближе ознакомиться с возможностями ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов в Казахстане.