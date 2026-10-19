Казахстан и Азербайджан презентовали потенциал ТМТМ в Японии

Токио, 19 октября 2026 года - В Токио состоялась конференция, посвящённая укреплению транспортной связанности Японии с Центральной Азией и Кавказом путем развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (далее - ТМТМ) и открытия прямого авиарейса между Токио и Алматы. В мероприятии по привлечению японских инвестиций в инфраструктуру ТМТМ приняли участие около 100 человек, включая представителей профильных министерств, агентства JICA, ассоциации ROTOBO и логистического бизнеса Японии.

Послы Казахстана Ерлан Баударбек-Кожатаев и Азербайджана Фарид Талыбов представили стратегии развития транспортных систем своих стран, направленные на повышение эффективности логистических цепочек и расширение международного транспортного сотрудничества. В своем выступлении Е.Баударбек-Кожатаев уделил внимание официальному вводу в эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической линии связи 15 октября т.г. в Баку с участием Президентов К.Токаева и И.Алиева, которая призвана расширить возможности международного обмена данными и повысить устойчивость цифровых коммуникаций.

Государственный министр экономики, торговли и индустрии Японии Кей Такаги отметил стратегическое значение ТМТМ для Токио в контексте диверсификации международных транспортно-логистических направлений, подчеркнув, что развитие Среднего коридора открывает дополнительные возможности для укрепления торгово-экономического взаимодействия Японии со странами Центральной Азии и Кавказа.

Директор Международного логистического офиса Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Миеко Коянаги ознакомила участников с итогами тестовых перевозок японских компаний по Среднему коридору, которые позволили проанализировать ключевые параметры маршрута, включая сроки и стоимость доставки, особенности прохождения таможенных процедур и качество транспортно-логистического обслуживания. Отдельное внимание было уделено содействию Японии в повышении эффективности таможенного администрирования в порту Актау. Проект на сумму до 719 млн.иен включает оснащение порта стационарным крупногабаритным рентгеновским комплексом, внедрение которого сократит длительность досмотра в три раза.

В рамках мероприятия Старший региональный менеджер Air Astana по Республике Корея и Японии Адель Даулетбек представил информацию о перспективах укрепления транспортного сообщения в связи с планируемом запуском прямых регулярных рейсов между Алматы и Токио (аэропорт Нарита), который состоится в декабре т.г.