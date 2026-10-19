Казахстан и Болгария укрепляют сотрудничество в транспортно-логистической сфере

София, 19 октября 2026 года – Посол Казахстана Виктор Темирбаев провел встречу с Министром транспорта и коммуникаций Болгарии Георгием Пеевым.

Собеседники отметили, что пятое заседание казахстанско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоявшееся в Софии (20 мая 2025 г.) и официальный визит (9 июня 2025 г.) Румена Радева в Казахстан, в период его пребывания на посту Президента Болгарии, придали дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

В ходе беседы обсуждены текущее состояние и перспективы транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Болгарией. Особое внимание уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с учетом его возрастающей роли в обеспечении грузоперевозок между Европой, Южным Кавказом, Центральной Азией и Китаем.

Отдельно рассмотрены перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами и расширения сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок.

Г.Пеев отметил, что Болгария располагает возможностями для укрепления своей роли транспортно-логистического хаба для транзитных перевозок между Азией и Европой, и выразил готовность к активизации взаимодействия с Казахстаном в целях развития ТМТМ. По оценке министра, расширение сотрудничества на этом направлении будет способствовать росту взаимной торговли.