Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Малайзии

Куала-Лумпур, 19 октября 2026 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Малик Мурзалин вручил верительные грамоты Его Величеству Королю Малайзии Султану Ибрагиму. Торжественная церемония состоялась в королевском дворце «Истана Негара».

В ходе аудиенции Посол передал Его Величеству тёплые приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, подтвердив заинтересованность казахской стороны в дальнейшем укреплении дружественных отношений с Малайзией.

М. Мурзалин отметил, что активный политический диалог создаёт благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между народами двух стран. Посол подчеркнул, что предстоящее в 2027 году 35-летие установления дипломатических отношений предоставляет возможность придать новый импульс казахско-малазийскому взаимодействию.

В свою очередь, Его Величество Султан Ибрагим поздравил М. Мурзалина с началом дипломатической миссии и передал добрые пожелания Президенту и народу Казахстана. Король отметил, что Казахстан является важным партнёром Малайзии в Центральной Азии, и выразил поддержку дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя государствами.