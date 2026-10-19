Пекин, 19 октября 2026 года – Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев провел встречу с Председателем совета директоров «China State Construction Engineering Corporation International» (CSCEC International) Гао Бо.

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в строительной и инфраструктурной сферах, уделив особое внимание реализации крупного проекта в г.Алатау.

Гао Бо представил информацию о ходе проектирования и подготовительных работ, а также выразил готовность задействовать опыт компании по комплексному развитию городов, включая создание различной инженерной и транспортной инфраструктуры и последующее управление объектами.

CSCEC International рассматривает возможность участия компании в развитии транспортной инфраструктуры гг. Астаны и Алматы, строительстве центров обработки данных и реализации в Казахстане совместных энергетических проектов.

Посол РК в КНР отметил заинтересованность Казахстана в привлечении китайских инвестиций и передовых технологий, подчеркнув важность обеспечения финансирования предлагаемых инициатив.