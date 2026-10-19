Мухтар Тлеуберди был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Самарканд, 19 октября 2026 года - В рамках министерской встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» в г. Самарканде Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высокий уровень двустороннего взаимодействия, подчеркнул важность дальнейшего углубления многопланового сотрудничества с Казахстаном в целях укрепления казахско-узбекского стратегического партнёрства и союзничества.

В свою очередь, М.Тлеуберди передал тёплые слова приветствия и добрые пожелания от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

Казахстанский дипломат отметил, что сегодня казахско-узбекские отношения являются примером надёжного и долгосрочного сотрудничества на международной арене. Этому, в первую очередь, способствует регулярный, доверительный политический диалог на высшем уровне.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестке дня, отмечена важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках многосторонних структур.