Самарканд, 19 октября 2026 года – Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в министерской встрече в формате «С5+1» с участием Государственного секретаря США Марко Рубио и глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, которая проходит в год председательства Республики Узбекистан в диалоговой платформе.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепления региональной взаимосвязанности и реализации совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.

Глава МИД Казахстана отметил историческую роль Казахстана и США в становлении формата «С5+1», зарекомендовавшего себя в качестве эффективной платформы для развития регионального сотрудничества.

Министр обратил внимание на важность расширения торговли, развития транспортно-логистической инфраструктуры и диверсификации цепочек поставок.

Участники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сферах критически важных минералов, энергетики, цифровизации и инноваций.

По итогам встречи была принята Совместное заявление, отражающая готовность сторон к дальнейшему укреплению долгосрочного взаимовыгодного партнерства и реализации достигнутых договоренностей.