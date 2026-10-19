Казахстан и США подтвердили курс на укрепление расширенного стратегического партнерства

Самарканд, 19 октября 2026 года – Состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с Государственным секретарем США Марко Рубио.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития расширенного стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Стороны отметили положительную динамику двусторонних отношений и подтвердили взаимную заинтересованность в расширении практического взаимодействия, наращивании товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе по итогам встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2025 года.

М.Тлеуберди подчеркнул важность укрепления деловых связей, привлечения американских инвестиций и передовых технологий, а также развития сотрудничества в сферах энергетики, критически важных минералов, цифровизации, транспорта и логистики.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки предстоящего Саммита G20 в Майами. Кроме того, М.Рубио подтвердил заинтересованность посетить Республику Казахстан с полноформатным визитом в ближайшее время после Саммита G20.

По итогам встречи подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства и достижении конкретных практических результатов.