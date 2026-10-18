Представитель Казахстана избран заместителем Генерального секретаря ОИС

Багдад, 18 октября 2026 года – В ходе 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС), состоявшейся в столице Республики Ирак, представитель Республики Казахстан, Посол Багдат Амреев, единогласно избран на должность Заместителя Генерального секретаря ОИС по административным и финансовым вопросам. В рамках заседания Посол Б. Амреев также принял присягу, официально вступив в должность.

Избрание казахстанского представителя на одну из руководящих должностей в Генеральном секретариате ОИС, второй по численности государств-членов межправительственной организации после ООН, свидетельствует о высоком уровне доверия государств-членов Организации к Казахстану и признании его вклада в укрепление многостороннего сотрудничества. Данное решение будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия Казахстана с ОИС и продвижению совместных инициатив в интересах государств-членов Организации.