О заседании Совета национальных координаторов государств-членов ШОС

Душанбе, 18 октября 2026 года - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мурат Мукушев принял участие в заседании Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (15-18 октября 2026 года, г. Душанбе).

В ходе заседания участники обсудили широкий круг вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по графику мероприятий ШОС на высшем и высоком уровнях в 2026-2027 годах.

В частности, рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов (СГП) ШОС (19-20 октября, г.Душанбе). Особое внимание уделено проектам итоговых документов заседания в области транзитно-транспортного взаимодействия, укрепления финансового сотрудничества, а также вопросам совершенствования деятельности Организации.

По итогам заседания национальные координаторы договорились продолжить принимать конкретные меры по дальнейшему повышению эффективности механизмов Шанхайской организации, направленных на дальнейшее укрепление многопрофильного взаимодействия между государствами-членами.

Совет национальных координаторов государств-членов ШОС осуществляет координацию текущей деятельности Организации, обеспечивает взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов ШОС.