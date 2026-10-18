Казахстан принял участие в 52-й сессии СМИД ОИС

Багдад, 18 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял участие в работе 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС).

В ходе заседания главы делегаций государств-членов ОИС обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, уделив особое внимание ситуации в исламском мире, урегулированию военно-политических и гуманитарных кризисов, включая палестино-израильский конфликт. Участники подчеркнули важность активизации дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, укрепление мира и обеспечение региональной стабильности.

В своем выступлении А.Исагалиев подчеркнул неизменную приверженность Казахстана мирному урегулированию международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права и Устава ООН. Он также отметил важность укрепления многостороннего диалога и консолидации усилий государств-членов ОИС в интересах обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Особое значение в контексте участия Казахстана имеют вопросы ядерного нераспространения, укрепления продовольственной безопасности, развития транспортно-логистической взаимосвязанности, расширения сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, цифровизации и передовых технологий, а также продвижения экологических инициатив, включая реабилитацию территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

Важным итогом сессии для Казахстана стало избрание Посла Багдата Амреева на должность Заместителя Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по административным и финансовым вопросам. Данное решение свидетельствует о высоком уровне доверия государств-членов ОИС к Казахстану и признании его вклада в развитие многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

По итогам 52-й сессии СМИД ОИС принят пакет резолюций, охватывающих политические, экономические, правовые, культурно-гуманитарные вопросы. Все инициативы Казахстана нашли свое отражение и были закреплены в соответствующих итоговых документах СМИД ОИС.