Региональная взаимосвязанность и устойчивое развитие в центре диалога Казахстана и ЕС

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом.

В ходе встречи стороны отметили положительную динамику сотрудничества между Казахстаном и ЕС и подчеркнули стратегическую значимость Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, являющегосяключевой институциональной основойдальнейшего углубления двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, в том числе по итогам визита Главы государства в Брюссель 23 июня т.г.,а также дальнейшему развитию взаимодействия вформате «Центральная Азия – Европейский Союз».

В контексте расширения экономического присутствия ЕС в регионе стороны обсудилиперспективы укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, в том числе дальнейшего развития Транскаспийскогомеждународного транспортного маршрута, привлечения европейских инвестиций и реализации инфраструктурных проектов в рамках инициативы Global Gateway.