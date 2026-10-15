Заместитель министра иностранных дел Казахстана принял Посла Египта

Астана, 15 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Посла Арабской Республики Египет в Казахстане Самеха Шехату.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и консульского сотрудничества, включая пути смягчения визовых требований для граждан Казахстана.

Стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящим мероприятиям на высоком уровне и договорились о расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений.