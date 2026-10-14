Глава МИД РК принял Почётного консула Сингапура

Астана, 13 октября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Почетного консула Республики Сингапур в Казахстане Талгата Чиникеева.

В ходе встречи стороны обсудили деятельность Почетного консульства и обменялись мнениями по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром.

Особое внимание было уделено совместным проектам, включая стратегическое участие сингапурской компании Changi Airports International в проектах строительства и развития аэропортовой инфраструктуры Казахстана.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономического и инвестиционного партнерства.