Вопросы сотрудничества Казахстана с ОЭС обсудили в МИД РК

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хана, прибывшего в Астану для участия в 14-й встрече Министров транспорта государств-членов ОЭС.

А.Исагалиев подчеркнул, что Казахстан, являясь одним из ключевых участников развития международных транспортных коридоров, придает особое значение укреплению транспортно-логистического сотрудничества в рамках ОЭС. В этой связи была отмечена важность практического взаимодействия и реализации совместных проектов в приоритетных направлениях.

А.М.Хан высоко оценил вклад Казахстана в деятельность Организации и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества.

Стороны также обсудили ход подготовки к 30-му заседанию Совета министров иностранных дел ОЭС, которое состоится 15-16 ноября т.г. в Исламабаде, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.