Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исагалиев встретился с Послом Турции

Астана, 13 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Мустафой Капуджу.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Казахстана и Турции.

Кроме того, стороны сверили часы по вопросам подготовки к предстоящим мероприятиям на высоком уровне.