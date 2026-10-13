Казахстан и Литва укрепляют политическое взаимодействие на уровне МИД

Астана, 13 октября 2026 года – В столице РК состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Литвы.

Казахскую делегацию возглавил Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, литовскую – Вице-министр иностранных дел Криступас Вайтекунас.

В ходе консультаций дипломаты обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие и культурно-гуманитарные связи.

Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества и расширения транспортно-логистических связей. В частности, стороны рассмотрели деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Казахстанско-Литовского делового совета.

Обсуждая развитие транспортной инфраструктуры и Транскаспийского международного транспортного маршрута, А. Исетов пригласил литовские компании к участию в проектах по расширению технических возможностей и цифровизации маршрута.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подтвердив готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках многосторонних форматов и международных организаций.

В преддверии председательства Литвы в Совете Европейского Союза (январь-июнь 2027 г.) были рассмотрены перспективы развития сотрудничества Казахстана с ЕС.

По итогам консультаций стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества по широкому кругу направлений.