Казахстан и Филиппины провели второй раунд политических консультаций

Астана, 13 октября 2026 года – Состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Филиппины на уровне заместителей министров иностранных дел.

В ходе переговоров Заместитель министра иностранных дел РК Арман Исагалиев отметил положительную динамику казахстанско-филиппинских отношений и готовность Астаны к дальнейшему укреплению политического диалога и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Манилой.

Казахстанская сторона приветствовала намерение Филиппин открыть Посольство Республики Филиппины в Астане, отметив, что учреждение дипломатического представительства придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и расширению практического взаимодействия между двумя странами.

Заместитель министра иностранных дел Республики Филиппины по политическим вопросам Лео Эррера-Лим подтвердил готовность Манилы к углублению всестороннего сотрудничества с Казахстаном и активизации контактов по широкому спектру направлений.

Особое внимание стороны уделили развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая перспективы создания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и активизацию прямых контактов между деловыми кругами двух стран. Обсуждены возможности расширения взаимодействия в сферах энергетики, информационно-коммуникационных технологий, туризма и воздушного сообщения.

Стороны также обсудили вопросы взаимного упрощения визовых требований и дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.

По итогам консультаций стороны подтвердили намерение продолжать регулярный межмидовский диалог, содействовать реализации достигнутых договоренностей и дальнейшему укреплению казахстанско-филиппинских отношений.