Казахстан и Филиппины обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества

Астана, 13 октября 2026 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял заместителя Министра иностранных дел Республики Филиппины Лео М. Эррера-Лима, прибывшего в Астану для участия во втором раунде политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего развития казахско-филиппинских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также укреплению взаимодействия в рамках ООН и АСЕАН.

М.Тлеуберди отметил положительную динамику политического диалога, в том числе встречу с Министром иностранных дел Филиппин М.Т. Лазаро, состоявшуюся в сентябре текущего года на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Казахстанская сторона приветствовала намерение Филиппин открыть Посольство в Астане, выразив уверенность, что установление постоянного дипломатического присутствия будет способствовать углублению двусторонних связей и расширению практического взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в поддержании регулярного политического диалога и последовательном развитии казахско-филиппинского сотрудничества.