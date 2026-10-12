Астана, 12 октября 2026 года – В рамках государственного визита Короля бельгийцев Филиппа в Казахстан состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева с Председателем Руководящего комитета Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и сотрудничества в целях развития Бельгии Теодорой Джентцис.

В рамках встречи Министерства иностранных дел Казахстана и Бельгии подписали Дорожную карту сотрудничества на 2027-2029 гг., предусматривающую активизацию политического диалога, проведение регулярных консультаций, укрепление межведомственных контактов и продвижение совместных инициатив по приоритетным направлениям двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-бельгийских отношений, подчеркнув историческое значение первого государственного визита бельгийского монарха в Казахстан и его роль в дальнейшем укреплении двустороннего партнерства.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия Казахстана с Европейским союзом, включая перспективы подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, а также дальнейшее совершенствование двусторонней договорно-правовой базы.

Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки, включая сотрудничество в рамках ООН, укрепление международной безопасности, продвижение многосторонних инициатив.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении казахстанско-бельгийского сотрудничества и практической реализации достигнутых договоренностей, в том числе в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Бельгией в 2027 году.