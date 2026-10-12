Заместитель министра иностранных дел встретился с Послом Палестины

Астана, 12 октября 2026 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Государства Палестина в Республике Казахстан Монтасером Абу Зейдом.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении традиционно дружественных отношений между Казахстаном и Палестиной.

Отдельное внимание было уделено гуманитарному сотрудничеству, в том числе вопросам предоставления грантов палестинским студентам для обучения в Казахстане. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.